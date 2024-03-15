Белая (Золотарева) Клавдия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похоронена в Славянске на Кубани