Белая (Золотарева) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белая (Золотарева) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1935

Отец: Золотарев Яков Иванович

Мать: Золотарева (Трегуб Или Тригуб) Евдокия Васильевна

Марьянская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Похоронена в Славянске на Кубани

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