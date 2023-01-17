Банников Лука Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Банников Семен Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С 1784 по 1846
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Банникова Аксинья Лукична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Банникова Лукия Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Агафья
Смерть
1846