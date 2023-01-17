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Банников Лука Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Банников Семен Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1784 по 1846
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Банникова Аксинья Лукична

Мать ребёнка: не указана

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Банников Николай Лукич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Банникова Лукия Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Банников Поликарп Лукич

Мать ребёнка: не указана

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Агафья

Смерть
1846
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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