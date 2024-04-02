Назарова (Ламзина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ламзин Федор
Рождение ребёнка
25.05.1922
Дочь: Егорова Фаина
Отец ребёнка: Назаров Михаил
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
14.07.1929
Дочь: Васильева Анна
Отец ребёнка: Назаров Михаил
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Смерть
1968
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл