Назарова (Ламзина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Ламзина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ламзин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1922

Дочь: Егорова Фаина

Отец ребёнка: Назаров Михаил

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
14.07.1929

Дочь: Васильева Анна

Отец ребёнка: Назаров Михаил

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Смерть
1968
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
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