Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1990
Бракосочетание
23.12.2017
Рождение ребёнка
19.04.2018
Дочь: Венгер Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Венгер Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
13.03.2020
Отец ребёнка: Венгер Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
12.04.2021
Сын: Венгер Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Венгер Дмитрий Владимирович