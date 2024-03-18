Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгер (Кузнецова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

23.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1990

Отец: Кузнецов Сергей Васильевич

Мать: Кузнецова (Ковалева) Ольга Борисовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
23.12.2017

Муж: Венгер Дмитрий Владимирович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.2018

Дочь: Венгер Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Венгер Дмитрий Владимирович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.03.2020

Сын: Венгер Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Венгер Дмитрий Владимирович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.2021

Сын: Венгер Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Венгер Дмитрий Владимирович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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