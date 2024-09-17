Халитова (Абдуллина) Венера
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951
Отец: Рыбаков Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халитов Наиль
Рождение ребёнка
19.07.1974
Сын: Халитов Ильшат
Отец ребёнка: Халитов Наиль
Рождение ребёнка
24.03.1977
Дочь: (Халитов) Гульшат
Отец ребёнка: Халитов Наиль
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Халитов Ильфат
Отец ребёнка: Халитов Наиль
Рождение ребёнка
Около 1981
Сын: Халитов Ильдус
Отец ребёнка: Халитов Наиль