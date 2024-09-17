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Халитова (Абдуллина) Венера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951

Отец: Рыбаков Серафим

Мать: Абдуллина (Кавиева) Разия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халитов Наиль

Рождение ребёнка
19.07.1974

Сын: Халитов Ильшат

Отец ребёнка: Халитов Наиль

Рождение ребёнка
24.03.1977

Дочь: (Халитов) Гульшат

Отец ребёнка: Халитов Наиль

Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Халитов Ильфат

Отец ребёнка: Халитов Наиль

Рождение ребёнка
Около 1981

Сын: Халитов Ильдус

Отец ребёнка: Халитов Наиль

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