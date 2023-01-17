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Подсыпанин Борис Юрьевич
Подсыпанин Борис Юрьевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
18.09.1988
Пол
Мужской
Отец
Подсыпанин Юрий Николаевич
1948 г.р.
Мать
Подсыпанина (Усачёва) Ольга Борисовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1988
Отец:
Подсыпанин Юрий Николаевич
Мать:
Подсыпанина Ольга Борисовна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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