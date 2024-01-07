Малахова (Жукова) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1942
Дата смерти07.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1942
Отец: Жуков Георгий Матвеевич
Мать: Жукова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1964
Дочь: Колесникова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Малахов Анатолий Митрофанович
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.06.1965
Дочь: Головнева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Малахов Анатолий Митрофанович
Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.06.1967
Дочь: Малахова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Малахов Анатолий Митрофанович
Смерть
07.01.2024