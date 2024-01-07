Малахова (Жукова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Жукова) Мария Георгиевна

Место рождения

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

02.12.1942

Дата смерти

07.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1942

Отец: Жуков Георгий Матвеевич

Мать: Жукова Дарья Федоровна

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.02.1964

Дочь: Колесникова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Малахов Анатолий Митрофанович

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.06.1965

Дочь: Головнева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Малахов Анатолий Митрофанович

Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.06.1967

Дочь: Малахова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Малахов Анатолий Митрофанович

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
07.01.2024
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