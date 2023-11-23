Аврамий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Авраамий Петрович (1729 — 1805) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда1 . Умер 2 февраля 1805 года. О жене его данных нет. Дети: Акилина, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акилина Аврамова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрона Аврамова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805

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