Аврамий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Авраамий Петрович (1729 — 1805) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон Воскресенского погоста на Пуре Ростовского уезда1 . Умер 2 февраля 1805 года. О жене его данных нет. Дети: Акилина, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акилина Аврамова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрона Аврамова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805