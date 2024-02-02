Воробьёв Агафон Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти22.06.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Воробьёв Денис Алексеевич
Мать: Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
С 1750
Жена: Елена Матфеевна
Бракосочетание
С 1762
Жена: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Агафонович
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Смерть
22.06.1798
вотчина умершего князя Щербатова д. Люторецкое
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.06.1798