Воробьёв Агафон Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Агафон Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

22.06.1798

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Воробьёв Денис Алексеевич

Мать: Ульяна Алексеевна

Бракосочетание
С 1750

Жена: Елена Матфеевна

Бракосочетание
С 1762

Жена: Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Агафонович

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Смерть
22.06.1798
вотчина умершего князя Щербатова д. Люторецкое
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
23.06.1798
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