Соколов Прокофий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Прокофий Кондратьевич

Соколов Прокофий Кондратьевич

Место рождения

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Кондратий Куприянович

Мать: скрыто настройками приватности

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Прокофьевна

Мать ребёнка: Соколова Аграфена Ивановна

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Константин Прокофьевич

Мать ребёнка: Соколова Аграфена Ивановна

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close