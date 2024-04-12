Соколов Прокофий Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Кондратий Куприянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Прокофьевна
Мать ребёнка: Соколова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Константин Прокофьевич
Мать ребёнка: Соколова Аграфена Ивановна
Смерть
Неизвестно