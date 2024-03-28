Непогодьева (Новикова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева (Новикова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1975

Отец: Новиков Николай Александрович

Мать: Новикова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
16.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колодешников Денис Викторович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1997

Дочь: Непогодьева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Анатольевич

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