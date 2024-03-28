Непогодьева (Новикова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колодешников Денис Викторович
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1997
Дочь: Непогодьева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Анатольевич