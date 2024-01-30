Гильмияров Рахим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильмияров Рахим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1963

Сын: Гильмияров Эдуард Рахимович

Мать ребёнка: Суфиярова Мадина Минлибаевна

Рождение ребёнка
23.10.1966

Дочь: Шагиева (Гильмиярова) Ирина Рахимьяновна

Мать ребёнка: Суфиярова Мадина Минлибаевна

Рождение ребёнка
14.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суфиярова Мадина Минлибаевна

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