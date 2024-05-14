Лопухова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1904 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопухов Кузьма Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухов Кузьма Стефанович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лопухов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Лопухов Кузьма Стефанович

Княгинино, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лопухов Михаил

Отец ребёнка: Лопухов Кузьма Стефанович

Смерть
Неизвестно

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