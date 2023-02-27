Анисеня (Василькова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кононова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1963
Дочь: Белая Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1967
Дочь: Черняк Элла
Отец ребёнка: не указан