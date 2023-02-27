Анисеня (Василькова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисеня (Василькова) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Васильков Семён Савельевич

Мать: Василькова (Бортникова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мехова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кононова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.09.1963

Дочь: Белая Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.04.1967

Дочь: Черняк Элла

Отец ребёнка: не указан

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