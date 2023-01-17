Дмитриевский Дмитрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевский Дмитрий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1938

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1938

Отец: Дмитриевский Георгий Васильевич

Мать: Попова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Валентина

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
2002
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