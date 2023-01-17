Дмитриевский Дмитрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1938
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриевская Валентина
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
2002