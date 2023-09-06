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Бобовников Игорь Анатольевич
Бобовников Игорь Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1972
Пол
Мужской
Отец
Бобовников Анатолий Иосифович
1944 г.р.
Мать
Бобовникова Елизавета Пейсаховна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1972
Отец:
Бобовников Анатолий Иосифович
Мать:
Бобовникова Елизавета Пейсаховна
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