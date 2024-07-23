Будим Макар Семёнович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Будим Семён Наумович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Домникия Макаровна
Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ксения Макаровна
Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна
Смерть
Неизвестно