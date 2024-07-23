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Будим Макар Семёнович

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Будим Семён Наумович

Мать: ?

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Будим Никифор Макарович

Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Домникия Макаровна

Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Будим Никита Макарович

Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ксения Макаровна

Мать ребёнка: Будим Макрина (Макрида) Фёдоровна

Пищальники, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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