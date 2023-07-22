Зеленкова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленкова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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