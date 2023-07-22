Зеленкова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленкова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Зеленков Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно