Буров Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Анатолий Степанович

Буров Анатолий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1967

Сын: Буров Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1968

Дочь: Гладкова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна

Рождение ребёнка
22.10.1974

Сын: Буров Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1986

Дочь: Миронова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Анна Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close