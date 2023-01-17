Буров Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1967
Сын: Буров Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1968
Дочь: Гладкова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна
Рождение ребёнка
22.10.1974
Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1986
Дочь: Миронова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Бурова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно