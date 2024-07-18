(Gussar) Karline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Gussar) Karline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1850 г.р.
1851 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Gussar) Lotte

Отец ребёнка: Gusar Andres

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Gussar) Anne

Отец ребёнка: Gusar Andres

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Gussar) Liese

Отец ребёнка: Gusar Andres

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Gussar) Ilze

Отец ребёнка: Gusar Andres

Смерть
Неизвестно

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