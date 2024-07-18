(Gussar) Karline
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Gussar) Lotte
Отец ребёнка: Gusar Andres
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Gussar) Anne
Отец ребёнка: Gusar Andres
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Gussar) Liese
Отец ребёнка: Gusar Andres
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Gussar) Ilze
Отец ребёнка: Gusar Andres
Смерть
Неизвестно