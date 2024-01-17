Сугойдь (Белуш) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСугойдь (Белуш) Клавдия

Сугойдь (Белуш) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белуш Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Сугойдь Петр

Отец ребёнка: Сугойдь Александр

Раховец
Рождение ребёнка
22.04.1927

Дочь: Савицкая Зинаида (Зенька)

Отец ребёнка: Сугойдь Александр

Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарейко Ева

Отец ребёнка: Сугойдь Александр

Раховец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сугойдь Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close