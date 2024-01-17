Сугойдь (Белуш) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белуш Александр
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Сугойдь Петр
Отец ребёнка: Сугойдь Александр
Раховец
Рождение ребёнка
22.04.1927
Дочь: Савицкая Зинаида (Зенька)
Отец ребёнка: Сугойдь Александр
Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарейко Ева
Отец ребёнка: Сугойдь Александр
Раховец
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сугойдь Александр
Смерть
Неизвестно