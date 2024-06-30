Флор Богданов
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1911 ст.
Жениху 25, невесте 23. Поручители д. Аристово Иван Вонифатов, Николай Фомин. По невестед. Аристово Николай Платонов, Василий Кириаков Костичев.
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.
Сын: Павел Флоров
Мать ребёнка: Костичева Варвара Платонова
Восприемник д. Аристово крест.сын Павел Аркадиев, крест.девица Наталия Николаева
Рождение ребёнка
28.12.1913 ст.
Сын: Василий Флоров
Мать ребёнка: Костичева Варвара Платонова
Восприемник д. Аристово крестьянин Николай Платонов и крест.девица Наталия Николаева Лукьянова
Смерть
Неизвестно