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Флор Богданов

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1911 ст.

Жена: Костичева Варвара Платонова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху 25, невесте 23. Поручители д. Аристово Иван Вонифатов, Николай Фомин. По невестед. Аристово Николай Платонов, Василий Кириаков Костичев.
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.

Сын: Павел Флоров

Мать ребёнка: Костичева Варвара Платонова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест.сын Павел Аркадиев, крест.девица Наталия Николаева
Рождение ребёнка
28.12.1913 ст.

Сын: Василий Флоров

Мать ребёнка: Костичева Варвара Платонова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крестьянин Николай Платонов и крест.девица Наталия Николаева Лукьянова
Смерть
Неизвестно

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