Федотова (Старухина) Сигкликития Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Старухина) Сигкликития Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старухин Игнатий

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Муж: Федотов Николай Александрович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, У обоих первый брак в 18 (?) лет. Поручители по жениху: крестьяне с. Чёково Трофим Федотов Ежов и Иван Васильев Совескев (?) Поручители по невесте: крестьяне с. Чёково Матвей и Илия Игнатьевы Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно
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