Федотова (Старухина) Сигкликития Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Старухин Игнатий
Бракосочетание
07.01.1896 ст.
Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, У обоих первый брак в 18 (?) лет. Поручители по жениху: крестьяне с. Чёково Трофим Федотов Ежов и Иван Васильев Совескев (?) Поручители по невесте: крестьяне с. Чёково Матвей и Илия Игнатьевы Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно