Пискунова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1884
Сын: Пискунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Пискунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1889
Дочь: Пискунова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пискунов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно