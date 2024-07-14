Пискунова Евдокия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пискунова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Пискунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Пискунов Василий Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
15.01.1889

Дочь: Пискунова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пискунов Василий Иванович

Гарь, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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