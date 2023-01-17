Булла Карл (Карл Освальд) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булла Карл (Карл Освальд) Карлович

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Место рождения

г. Леобшютц, Королевство Пруссия (ныне Польша)

Дата рождения

1855

Дата смерти

02.12.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Леобшютц, Королевство Пруссия (ныне Польша)
Место жительства
С 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
о. Эзель
Смерть
02.12.1929
о. Эзель (ныне Сааремаа, Эстония)
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