Булла Карл (Карл Освальд) Карлович
Место рожденияг. Леобшютц, Королевство Пруссия (ныне Польша)
Дата рождения1855
Дата смерти02.12.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Леобшютц, Королевство Пруссия (ныне Польша)
Место жительства
С 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
о. Эзель
Смерть
02.12.1929
о. Эзель (ныне Сааремаа, Эстония)