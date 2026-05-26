Мануилов Федор (Фрол - бабушка называла) Васильевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Мануилов Федор (Фрол - бабушка называла) Васильевич

Автор
ПВ
Виноградова П.

мужской, родился 1908, Удмуртский Тоймобаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

умер 1964, Можга, город Можга, Удмуртская Республика

Мать
Матвеева Анастасия Матвеевна1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: Матвеева Анастасия Матвеевна

Удмуртский Тоймобаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
16.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануилова (Ишмуратова) Анна Петровна

Смерть
1964
Можга, город Можга, Удмуртская Республика

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