Мануилов Федор (Фрол - бабушка называла) Васильевич
мужской, родился 1908, Удмуртский Тоймобаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
умер 1964, Можга, город Можга, Удмуртская Республика
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Удмуртский Тоймобаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мануилова (Ишмуратова) Анна Петровна
Смерть
1964
Можга, город Можга, Удмуртская Республика