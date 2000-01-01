Быстрижицкий Феликс Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быстрижицкий Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстрижицкий — Феликсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстрижицкий Иоан Феликсович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстрижицкий Кирилл Феликсович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно