Паутов Лаврентий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Елисей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
04.01.1911
Сын: Паутов Афанасий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Паутов Федот Лаврентьевич
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Паутов (Pautov) Александр Лаврентьевич (Aleksandr Lavrentyevich)
Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна
Смерть
Неизвестно