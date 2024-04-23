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Паутов Лаврентий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Паутов Илларион Сидорович

Мать: Паутова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Елисей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Паутов Афанасий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Паутов Федот Лаврентьевич

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Паутов (Pautov) Александр Лаврентьевич (Aleksandr Lavrentyevich)

Мать ребёнка: Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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