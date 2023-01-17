Куренков Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1925
Сын: Куренков Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния
Арест
23.07.1937
Приговорен: Особое совещание НКВД г. Тулы, обв.: по статье 58-10 за антисоветскую агитацию. Приговор: к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован в июне 1956 г. Тульским областным судом
Смерть
Неизвестно