Куренков Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренков Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1925

Сын: Куренков Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Клокова, Тульский уезд, Тульская губерния
Арест
23.07.1937
Приговорен: Особое совещание НКВД г. Тулы, обв.: по статье 58-10 за антисоветскую агитацию. Приговор: к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован в июне 1956 г. Тульским областным судом
Смерть
Неизвестно
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