Лукьянова Лидия Петровна 28.12.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950

Отец: Усов Петр Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1974

Дочь: Игнатьева (Лукьянова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Михеева (Лукьянова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Александрович

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