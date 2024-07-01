Лукьянова Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950
Отец: Усов Петр Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1974
Дочь: Игнатьева (Лукьянова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Михеева (Лукьянова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Александрович