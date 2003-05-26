Лесина (Анискина) Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1913
Дата смерти26.05.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1937
Сын: Лесин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1939
Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1943
Дочь: Мельникова (Лесина) Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.08.1946
Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1949
Дочь: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич
Смерть
26.05.2003