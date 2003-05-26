Лесина (Анискина) Пелагея Леонтьевна 08.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лесина (Анискина) Пелагея Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1913

Дата смерти

26.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913

Отец: Анискин Леонтий Яковлевич

Мать: Анискина Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.10.1937

Сын: Лесин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.1939

Сын: Лесин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.03.1943

Дочь: Мельникова (Лесина) Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Лесин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.10.1949

Дочь: Федоткина (Лесина) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Лесин Григорий Алексеевич

Смерть
26.05.2003

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