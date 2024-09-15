Мальцова Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Александр Саввич

Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.

Сын: Мальцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.

Сын: Мальцов Левкий Александрович

Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.

Дочь: Мальцова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.08.1886 ст.

Сын: Мальцов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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