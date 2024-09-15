Мальцова Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.
Сын: Мальцов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич
Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.
Сын: Мальцов Левкий Александрович
Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич
Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.
Дочь: Мальцова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич
Рождение ребёнка
17.08.1886 ст.
Сын: Мальцов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мальцов Александр Саввич
Смерть
Неизвестно