Бобровников Родион Герасимов
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смерти1843
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: Бобровников Герасим
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Бобровников Николай Родионов
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Бобровников Захар Родионов
Мать ребёнка: Бобровникова Дарья
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Степанида Родионова
Мать ребёнка: Бобровникова Дарья
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Бобровников Артем Родионов
Мать ребёнка: Бобровникова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобровникова Дарья
Смерть
1843