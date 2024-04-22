Бобровников Родион Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровников Родион Герасимов

Место рождения

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Бобровников Герасим

Мать: не указана

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Бобровников Николай Родионов

Мать ребёнка: не указана

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Бобровников Захар Родионов

Мать ребёнка: Бобровникова Дарья

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Степанида Родионова

Мать ребёнка: Бобровникова Дарья

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Бобровников Артем Родионов

Мать ребёнка: Бобровникова Дарья

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровникова Дарья

Смерть
1843
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