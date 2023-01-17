Мягкоступов Меркел (Маркел) Платонович
Место рождения
Дата рождения1865 или 1867
Дата смерти01.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865 или 1867
Отец: Мягкоступов Платон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1895 ст.
Дочь: Мягкоступова Наталья Меркелловна
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
18.09.1897 ст.
Сын: Мягкоступов Федор Меркелович
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.
Сын: Мягкоступов Иван Меркелович
Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1907 ст.