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Мягкоступов Меркел (Маркел) Платонович

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Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1865 или 1867

Дата смерти

01.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 или 1867

Отец: Мягкоступов Платон Иванович

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.08.1895 ст.

Дочь: Мягкоступова Наталья Меркелловна

Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1897 ст.

Сын: Мягкоступов Федор Меркелович

Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.

Сын: Мягкоступов Иван Меркелович

Мать ребёнка: Мягкоступова Анисия Андреевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкоступова Анисия Андреевна

Смерть
01.07.1907 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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