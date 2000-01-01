Дмитриев Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Иван
Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Федор
Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна
с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Семен
Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна
с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Татьяна
Смерть
Неизвестно
с. Захаркино Самарской области