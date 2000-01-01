Дмитриев Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Анисим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Иван

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Федор

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна

с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Семен

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна

с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Татьяна

Смерть
Неизвестно
с. Захаркино Самарской области
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