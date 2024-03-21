Комаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Комарова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николавена

Мать ребёнка: Комарова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николавена

Мать ребёнка: Комарова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Комарова Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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