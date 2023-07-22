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Трубачева Александра Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о рождении детей в 1891 году
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Близнецы с Пелагеей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Близнецы с Дарьей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.08.1894

Сын: Трубачев Павел Иванович

Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
В д. Масловская Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Бякова Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович

Дата рождения указана в записях краеведа Трубина М. К.
Рождение ребёнка
24.10.1904

Сын: Трубачев Серафим Иванович

Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубачев Иван Демидович

Смерть
Неизвестно
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