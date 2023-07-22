Трубачева Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Дата рождения высислена исходя из записи о рождении детей в 1891 году
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович
Близнецы с Пелагеей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович
Близнецы с Дарьей Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.08.1894
Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович
В д. Масловская Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Бякова Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович
Дата рождения указана в записях краеведа Трубина М. К.
Рождение ребёнка
24.10.1904
Сын: Трубачев Серафим Иванович
Отец ребёнка: Трубачев Иван Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно