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Лощилов Валентин Александрович

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Место рождения

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
?.09.1941
ФИО: Лощилов Валентин Александрович Год рождения: 1918 Место рождения: Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, Богородский с.с., д.Ачевская поповка Воинское звание: красноармеец Причина гибели: погиб Да... Показать все
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