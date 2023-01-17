Лощилов Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
?.09.1941
ФИО: Лощилов Валентин Александрович Год рождения: 1918 Место рождения: Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, Богородский с.с., д.Ачевская поповка Воинское звание: красноармеец Причина гибели: погиб Да... Показать все