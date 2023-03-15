Полушин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Надежда Анатольевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Надежда Анатольевна

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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