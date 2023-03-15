Полушин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
26.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Надежда Анатольевна
Место жительства
Неизвестно