Совихин Степан Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Совихин Иона Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Степанова
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Александрова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно