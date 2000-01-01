Совихин Степан Ионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совихин Степан Ионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Совихин Иона Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Степанова

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Совихин Федор Степанов

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совихина Евдокия Александрова

Смерть
Неизвестно
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