Телюков Виталий Яковлевич
Место рожденияНовосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Дата рождения27.03.1921
Дата смерти15.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1921
Отец: Телюков Яков Романович
Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Рождение ребёнка
25.02.1950
Сын: Телюков Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Очкина Вера Кирилловна
Карталы
Рождение ребёнка
25.04.1956
Сын: Телюков Александр Витальевич
Мать ребёнка: Очкина Вера Кирилловна
Москва
Развод
Неизвестно
Жена: Очкина Вера Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Очкина Вера Кирилловна
Образование
Неизвестно
Новосибирский институт военных инженеров транспорта
Высшее
Смерть
15.05.1991
Москва
Причина смерти: Инсульт | второй инсутльт за 2 месяца
Похороны
Неизвестно
троекуровское