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Телюков Виталий Яковлевич

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Место рождения

Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка

Дата рождения

27.03.1921

Дата смерти

15.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1921

Отец: Телюков Яков Романович

Мать: Телюкова Лукерья Ефимовна

Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Рождение ребёнка
25.02.1950

Сын: Телюков Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Очкина Вера Кирилловна

Карталы
Рождение ребёнка
25.04.1956

Сын: Телюков Александр Витальевич

Мать ребёнка: Очкина Вера Кирилловна

Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Очкина Вера Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Очкина Вера Кирилловна

Образование
Неизвестно
Новосибирский институт военных инженеров транспорта
Высшее
Смерть
15.05.1991
Москва
Причина смерти: Инсульт | второй инсутльт за 2 месяца
Похороны
Неизвестно
троекуровское
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