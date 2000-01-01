Крюкова Татьяна Отчество
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1980
Сын: Крюков Степан Владимирович
Отец ребёнка: Крюков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1981
Дочь: Крюкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Крюков Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно