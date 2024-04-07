Соколова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1926
Рабочая фабрики Равенство, член союза текстильщиков
Смерть
Неизвестно