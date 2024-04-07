Соколова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 1926
Рабочая фабрики Равенство, член союза текстильщиков
Смерть
Неизвестно

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