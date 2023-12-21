Баязид I (بايزيد اوَّل)
Место рожденияЭдирне (Османская империя)
Дата рожденияОколо 08.03.1354
Дата смерти08.03.1403
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1354
Отец: Мурад I
Мать: Гюльчичек-хатун
Эдирне (Османская империя)
Рождение ребёнка
1376
Сын: Эртогрул-челеби
Кютахья
Рождение ребёнка
1377
Сын: Сулейман Челеби
Кютахья
Рождение ребёнка
1380
Сын: Иса Челеби
Мать ребёнка: Девлетшах-хатун
Османская империя
Рождение ребёнка
1380
Сын: Мустафа Челеби
Эдирне, Фракия, Византия
Рождение ребёнка
1386
Сын: Мехмед I
Мать ребёнка: Девлет-хатун
Бурса
Рождение ребёнка
1388
Сын: Муса Челеби
Мать ребёнка: Девлетшах-хатун
Османская империя (Бурса)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девлетшах-хатун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хунди Фатима-хатун
Бурса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девлет-хатун
Смерть
08.03.1403
Акшехир (Османская империя)
Место погребения: Бурса