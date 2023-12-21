Баязид I (بايزيد اوَّل) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязид I (بايزيد اوَّل)

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Место рождения

Эдирне (Османская империя)

Дата рождения

Около 08.03.1354

Дата смерти

08.03.1403

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1354

Отец: Мурад I

Мать: Гюльчичек-хатун

Эдирне (Османская империя)
Рождение ребёнка
1376

Сын: Эртогрул-челеби

Мать ребёнка: не указана

Кютахья
Рождение ребёнка
1377

Сын: Сулейман Челеби

Мать ребёнка: не указана

Кютахья
Рождение ребёнка
1380

Сын: Иса Челеби

Мать ребёнка: Девлетшах-хатун

Османская империя
Рождение ребёнка
1380

Сын: Мустафа Челеби

Мать ребёнка: не указана

Эдирне, Фракия, Византия
Рождение ребёнка
1386

Сын: Мехмед I

Мать ребёнка: Девлет-хатун

Бурса
Рождение ребёнка
1388

Сын: Муса Челеби

Мать ребёнка: Девлетшах-хатун

Османская империя (Бурса)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девлетшах-хатун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хунди Фатима-хатун

Мать ребёнка: не указана

Бурса
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девлет-хатун

Смерть
08.03.1403
Акшехир (Османская империя)
Место погребения: Бурса
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