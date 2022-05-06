Попова (Савельева) Матрена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Савельева) Матрена Кондратьевна

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Место рождения

Хутор Большой Лычак,Сергиевской станицы,Усть-Медведицкого округа,Войска Донского

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Савельев Кондрат

Мать: не указана

Хутор Большой Лычак,Сергиевской станицы,Усть-Медведицкого округа,Войска Донского
Рождение ребёнка
1914

Сын: Попов Петр Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Хутор Ружейники,Малодельский юрт
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гибадуллина Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дегтярева Любовь Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Попов Николай Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Рождение ребёнка
29.01.1939

Сын: Попов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Город Фролово, Волгоградская облась
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Лидия Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономаренко Александра Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Мария Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Архипович

Смерть
Неизвестно
Город Фролово, Волгоградская область
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