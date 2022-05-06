Попова (Савельева) Матрена Кондратьевна
Место рожденияХутор Большой Лычак,Сергиевской станицы,Усть-Медведицкого округа,Войска Донского
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Савельев Кондрат
Мать: не указана
Хутор Большой Лычак,Сергиевской станицы,Усть-Медведицкого округа,Войска Донского
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Хутор Ружейники,Малодельский юрт
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гибадуллина Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дегтярева Любовь Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Рождение ребёнка
29.01.1939
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Город Фролово, Волгоградская облась
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Лидия Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономаренко Александра Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пучкова Мария Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Архипович
Смерть
Неизвестно
Город Фролово, Волгоградская область