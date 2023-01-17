Фомина (Полякова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина (Полякова) Варвара Васильевна

Фомина (Полякова) Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1932

Сын: Фомин Николай Александрович

Отец ребёнка: Фомин Александр Максимович

Чаксы, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1978
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close