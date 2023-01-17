Фомина (Полякова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1932
Сын: Фомин Николай Александрович
Отец ребёнка: Фомин Александр Максимович
Чаксы, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1978
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)