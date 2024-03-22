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Колчерин Архип Афанасьевич

Место рождения

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1869 ст.

Отец: Афанасий Алексеев

Мать: Марина Ефимова

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.02.1869 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.

Сын: Колчерин Куприян Архипович

Мать ребёнка: Василиса Филиппова

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1894

Жена: Василиса Филиппова

Смерть
Неизвестно
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