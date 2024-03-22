Колчерин Архип Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1869 ст.
Отец: Афанасий Алексеев
Мать: Марина Ефимова
Крещение
?.02.1869 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1894 ст.
Сын: Колчерин Куприян Архипович
Мать ребёнка: Василиса Филиппова
Бракосочетание
До 1894
Жена: Василиса Филиппова
Смерть
Неизвестно