Леонтьев Федот Герасимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьев Федот Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева (--) Синклития Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Леонтьева Анна Федотовна

Мать ребёнка: Леонтьева (--) Синклития Алексеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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