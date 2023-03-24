Дитяткин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дитяткина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Дитяткина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дитяткина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Дитяткина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дитяткин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Дитяткина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дитяткина Елена Ивановна