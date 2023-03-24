Дитяткин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДитяткин Владимир

Дитяткин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дитяткина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Дитяткина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дитяткина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Дитяткина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дитяткин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Дитяткина Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дитяткина Елена Ивановна

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