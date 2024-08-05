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Телюков Павел Евсигнеевич

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1861

Отец: Телюков Евсигней Алексеевич

Мать: Анна Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Марфа Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Прохор Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Корней Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Телюков Евлампий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Телюков Парфирий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Телюков Яков Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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