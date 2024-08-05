Телюков Павел Евсигнеевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1861
Отец: Телюков Евсигней Алексеевич
Мать: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Марфа Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Телюков Евлампий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Телюков Парфирий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно